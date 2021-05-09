Rize'de mayıs ayında yağan kar herkesi şaşırttı
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 1900 rakımlı Rüzgarlı ve Nanle yaylarında kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.
|09 Mayıs 2021 17:19
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Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Rize'de de etkili oldu. Giresun ve Trabzon'un ardından Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 1900 rakımlı Rüzgarlı ve Nanle yaylarında kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Mayıs ayında gelen kar yağışını vatandaşlar şaşkınlıkla karşıladı.
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