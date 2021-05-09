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Rize'de mayıs ayında yağan kar herkesi şaşırttı

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 1900 rakımlı Rüzgarlı ve Nanle yaylarında kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.
 09 Mayıs 2021 17:19
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Rize'de mayıs ayında yağan kar herkesi şaşırttı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Rize'de de etkili oldu. Giresun ve Trabzon'un ardından Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 1900 rakımlı Rüzgarlı ve Nanle yaylarında kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Mayıs ayında gelen kar yağışını vatandaşlar şaşkınlıkla karşıladı.
İhlas Haber Ajansı
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