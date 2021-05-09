Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
|09 Mayıs 2021 17:21
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, iş dönüşünde Durmuş Köse idaresindeki 58 ACG 501 plakalı minibüs Kelahmet Mahallesi'ne geldiği sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Elektrik direğine çarpan minibüs şarampole yuvarlanırken, 12 tarım işçisinin bulunduğu minibüste 7 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, 5 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Üniversite öğrencisi not bırakıp intihar etti
09 Mayıs 2021 17:55
|Anneler Günü'nde annesini öldürdü
09 Mayıs 2021 17:54
|Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci kamerada
09 Mayıs 2021 17:28
|İtfaiye aracının altında kalan itfaiye eri hayatını kaybetti
09 Mayıs 2021 17:05
|Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada
09 Mayıs 2021 15:18
|Otomobil, polis kontrol noktasında 2 araca çarptı: 6 yaralı
09 Mayıs 2021 14:50
|'Tavuklu keşkek' faciası: 2 kişi öldü, 2 kişi yoğun bakımda
09 Mayıs 2021 14:24
|Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü
09 Mayıs 2021 13:30
|İzmir'de ele geçirildi: Bitcoin üretmeye yarayan 501 kaçak cihaz
09 Mayıs 2021 13:20
|Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci kameralara yakalandı
09 Mayıs 2021 12:49