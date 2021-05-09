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Dünya genelinde 1,28 milyardan fazla doz aşı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 280 milyondan fazla doz aşı uygulandı.
 09 Mayıs 2021 17:26
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Dünya genelinde 1,28 milyardan fazla doz aşı yapıldı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 317 milyon 587 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 257 milyon 347 bin ile ABD, 167 milyon 493 bin ile Hindistan, 52 milyon 403 bin ile İngiltere, 46 milyon 875 bin ile Brezilya, 34 milyon 408 bin ile Almanya, 25 milyon 185 bin ile Fransa, 24 milyon 928 bin ile Türkiye, 23 milyon 667 bin ile İtalya, 21 milyon 666 bin ile Endonezya, 21 milyon 597 bin ile Rusya, 20 milyon 540 bin ile Meksika, 19 milyon 48 bin ile İspanya, 15 milyon 652 bin ile Kanada, 15 milyon 526 bin ile Şili, 13 milyon 670 bin ile Polonya, 11 milyon 126 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 milyon 493 bin ile İsrail ve 10 milyon 399 bin ile Suudi Arabistan izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 129,88 oldu.

Bu ülkeyi 121,24 doz ile İsrail, 112,5 ile BAE, 100,22 ile San Marino, 85,15 ile Malta, 81,22 ile Şili, 79,8 ile Bahreyn, 79,4 ile Maldivler, 77,19 ile İngiltere, 76,95 ile ABD, 69,5 ile Macaristan, 65,72 ile Moğolistan, 62,39 ile Butan, 62,15 ile Monako, 62,03 ile Katar, 57,66 ile Uruguay, 55,64 ile Sırbistan, 41,07 ile Almanya, 36,96 ile Fransa izledi.

- Türkiye en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 24 milyon 928 bin 159 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 29,47 oldu.

14 milyon 592 bin 182 kişiye ilk doz, 10 milyon 335 bin 977 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 158 milyon 411 bini aşarken, virüs nedeniyle 3 milyon 299 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı
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