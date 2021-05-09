Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci kamerada
|09 Mayıs 2021 17:28
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Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli, Turgutreis Mahallesi'nde bir iş yerinin kasasından hırsızlık olayı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipleri iş yerinin güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık olayını muhasebe sorumlusu olan A.Y.'nin gerçekleştirdiği tespit etti. Gözaltına alınan A.Y.'nin ifadesinde kasadan parayı, çek ve senetleri kendisinin çaldığını, çaldığı para ve çeklerin bulunduğu çantayı tuvalete sakladığını söyledi. Ekipler şüphelinin sakladığı içinde 407 bin TL, 837 bin TL değerinde çek-senet ve bir adet çek koçanı ve 8 adet zarf içindeki 8 bin 650 TL bulunan çantayı tuvalette bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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