İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sedat Peker' açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P. ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır" denildi.

İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçlerinin Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için hukuk devleti çerçevesinde tüm imkanlarını kararlılıkla ve sorumlulukla seferber ettiğini belirterek, "Huzur ve güvenin temin edilmesinde birçok alanda edilen başarılar, organize suç ile mücadelede de hem operasyon verilerinde hem de halkımızın günlük hayatında hissedilmektedir. Bu çerçevede 15 Temmuz sonrasında 1.738 operasyon yapılmış, 22 bin 636 şüpheli gözaltına alınmış, 8.414'ü tutuklanmış; 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304'ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Organize suç örgütlerinin güvenlik güçleri karşısındaki sıkışmışlığının, acizliğinin ve her pozisyonda elde edilen üstün başarıların, bu yapıların tamamen temizlenmesini sağladığının belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla 'iş insanıyım, bu işlerden çekildim' demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür. Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır."

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da halkın huzurunu bozacak tüm suç örgütleriyle mücadelesini, bu yapıların hareket edemeyecek duruma gelinceye kadar sürdürecekleri belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca 15 Temmuz'dan sonra art arda yapılan operasyonlarla büyük darbe vurduğumuz organize suç örgütlerinin son kalıntılarını da 2021 yılında tamamen bitirme kararlılığında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bugün yapmış olduğu organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili çıkışına cevap verdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük... Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım. Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçim kaybeden siyaset mafyasının, Türk siyasetine musallatlığına çaresiz kalmaktır" ifadelerini kullandı.