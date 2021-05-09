İstanbul'da vaka sayısı bir haftada yüzde 34 azaldı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında önemli bir azalma kaydedildiğini bildirdi.
|09 Mayıs 2021 18:14
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Prof. Dr. Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul." ifadelerini kullandı.
Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti.
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