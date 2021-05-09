Amasya Belediyesi her gün 3 bin pide dağıtıyor
|09 Mayıs 2021 19:13
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Belediye ekipleri, araçlarıyla gittikleri mahallelerde kapı, kapı gezerek vatandaşlara pidelerini ulaştırıyor.
Şeyhcui Mahallesi'ndeki pide dağıtımına katılan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde hiç kimsenin mağdur olmaması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.
Sarı, ramazan boyunca sosyal yardım faaliyetlerine devam edeceklerini dile getirerek, "Vatandaşlarımızdan, koronavirüsle mücadele kapsamında devletimizin koyduğu kurallara uymalarını istiyoruz. Ramazan, ekmeğinizi bölüşmektir, paylaşmaktır, gönüllerde birleşmektir. Vatandaşlarımız dışarı çıkamadığı için kapı kapı gezerek pidelerini dağıtıyoruz. Amacımız sadece vatandaşlarımızın duasını almak." diye konuştu.
Kentte her sene ramazanın birinci gününden bayramın dördüncü gününe kadar şebeke suyunun ücretsiz verildiğini de bildiren Sarı, "Vatandaşımız için görev yapıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda onların yanındayız. Salgına karşı alınan tüm tedbirlere lütfen riayet edelim, mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım." ifadesini kullandı.
Mahalle muhtarı Ömer Keleş ise Sarı'ya teşekkür ederek, "Bu sene koronavirüs sebebiyle başkanımız yemek etkinliği yerine böyle bir etkinlik düzenledi, çok teşekkür ederiz. Mahalleli çok mutlu oldu. Vatandaşlarımız ayrıca ramazan ayı boyunca şebeke suyunun ücretsiz olmasında dolayı çok memnun." diye konuştu.
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