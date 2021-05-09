Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu
|09 Mayıs 2021 19:16
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu'nda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Irak'ın kuzeyinde gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16 olduğunu bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu'nun devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:
"Pençe-Şimşek Operasyonu'nu icra eden komandolarımız, Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu."
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