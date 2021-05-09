Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

CİMER'E BAŞVURU YAĞIYOR: RÜYA ANLATAN DA VAR YEMEK TARİFİ SORAN DA Bu yıl 6 milyon başvurunun yapıldığı CİMER'e gördüğü rüyayı anlatandan polis arabasıyla gezme talebinde bulunana kadar çok sayıda tuhaf başvuru da geldi.