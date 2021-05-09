1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'den aranan şüpheli 'gaybubet evi'nde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında aranması bulunan şüpheli "gaybubet evi"nde yakalandı.
 09 Mayıs 2021 19:17
+Aa- Yazdır
FETÖ'den aranan şüpheli 'gaybubet evi'nde yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, 5 Mayıs'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan N.K'yi Esenyurt'ta saklandığı "gaybubet evi"nde yakaladı.

Adreste yapılan aramada 2 sahte kimlik, cep telefonu, 1100 lira ve 2 bin dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin "Bylock" kullanıcısı ve örgüte ait dershanelerde SGK kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheli hakkında daha önce yakalanan ve itirafçı olan kişiler tarafından, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan adli ve idari yargı sınavına giren örgüt mensubu hukuk fakültesi mezunu şahısları Ümraniye'de bulunan hakim-savcı sınavı çalışma evlerine yönlendirdiğine ve bu evlerden sorumlu faaliyet gösteren mahrem imam olarak faaliyet gösterdiği yönünde 12 farklı beyanın bulunduğu belirlendi.

Çalışmaların devamında şüphelinin örgüt ile 2006 yılında tanıştığı, örgüt içerisinde 2006-2013 yılları arasında örgütün sözde Ümraniye bölge yapılanmasında çeşitli örgüt evlerinde kaldığı ve bu zaman zarfında ev imamlığı da dahil olmak üzere görevler aldığı, 2013-2014 yılları arasında ise Ümraniye'de bulunan hakim-savcı çalışma evlerinden sorumlu mahrem imam olduğu tespit edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüpheli sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
4 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
09 Mayıs 2021 19:43		 Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
09 Mayıs 2021 19:16
FETÖ'den gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı
09 Mayıs 2021 17:08		 MSB: Çatışmada 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
09 Mayıs 2021 15:42
TSK ve MİT'in ortak operasyonu ile 8 terörist öldürüldü
09 Mayıs 2021 13:50		 Nusaybin kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi
09 Mayıs 2021 13:16
Bakan Soylu: Eren operasyonlarında 40 terörist etkisiz hale getirildi
09 Mayıs 2021 11:40		 Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
08 Mayıs 2021 18:43
Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi
08 Mayıs 2021 17:01		 DEAŞ'ın sözde 'Bomba Timi Komutanı' yakalandı
08 Mayıs 2021 10:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:58 - Mayıs ayı memur maaş bordrosu yayımlandı19:43 - 4 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı19:42 - Sinop'ta aç kalan güvercinleri polisler besledi19:19 - Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı19:17 - FETÖ'den aranan şüpheli 'gaybubet evi'nde yakalandı19:16 - Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
19:13 - Amasya Belediyesi her gün 3 bin pide dağıtıyor18:18 - Hac ibadeti Kovid-19 önlemleri altında yapılacak18:14 - İstanbul'da vaka sayısı bir haftada yüzde 34 azaldı17:55 - Üniversite öğrencisi not bırakıp intihar etti17:54 - Anneler Günü'nde annesini öldürdü17:49 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sedat Peker' açıklaması
17:33 - Koronavirüs sonrası müstakil evler büyük ilgi görüyor17:28 - Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci kamerada17:28 - Ankara'nın dev millet bahçesi 30 Ağustos'ta açılıyor17:26 - Dünya genelinde 1,28 milyardan fazla doz aşı yapıldı17:26 - Pandemide Türkiye'deki milyoner sayısı zirve yaptı
17:25 - Başkan canlı yayında sinkaflı küfür etti, gündeme oturdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması
CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da
10 günlük evliliğe 5 yıllık nafaka
Altının ons fiyatı, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti
WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak
İngiltere'den 'kripto para' uyarısı: Paranızı kaybetmeye hazırsanız yatırın
Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı
Sanılandan daha fazla koruyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asuman 2
Yiğit Özşener 2
şu an çalan şarkı 1
cefapişe 1
kırmızı oda 1
ciğerpare 1
yağmur 4
Mehiko 1
Tunguska olayı 1
zihni sinir 2
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam