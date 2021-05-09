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Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tırın dorsesine cipin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
|09 Mayıs 2021 19:19
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Kaza, Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikametinin 43. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 ADZ 054 plakalı cipiyle seyir halindeki Sibel Uzun aynı istikametteki H.D. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada 38 yaşındaki sürücü Sibel Uzun ve 44 yaşındaki yolcu Şener Uzun olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından yaralanan O.U., B.U. ve G.G. hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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