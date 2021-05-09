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Vaka sayısı 15 bin sınırına geriledi

Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.
 09 Mayıs 2021 21:00
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Vaka sayısı 15 bin sınırına geriledi

Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu, 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 2.102 olarak açıklandı.

Test sayısı 49 milyon 390 bin 141'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 031 bin 332, vefat sayısı 43 bin 029, ağır hasta sayısı 3 bin 081 oldu.
Memurlar.Net
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