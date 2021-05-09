Sinop'ta aç kalan güvercinleri polisler besledi
Koronavirüsü tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde yem bulmakta zorlanan güvercinleri devriye gezen polis ekipleri besledi.
|09 Mayıs 2021 19:42
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Tam kapanma sürecinde Sinop'ta cadde ve sokaklar sokak canlılarına kaldı. Azalan insan yoğunluğu nedeniyle güvercinlerin yem bulma imkanı zorlaştı. Devriye görevi yapan polis memurları bu duruma kayıtsız kalmadı. Temin ettikleri güvercin yemleri ile Aşıklar Parkı'nda besleme gerçekleştirdiler. Çok sayıda güvercin kendilerine şefkat gösteren polis ekibinin etrafını sardı. Güvercinler yem kapma yarışına girerken, polisler güvercinlere su vermeyi de unutmadılar. Polisler daha sonra sahildeki martılara da ekmek attılar.
Sokak canlıları için yapılan bu hareket polisin şefkatini göstererek takdir topladı.
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