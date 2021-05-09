1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı

Batman merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
 09 Mayıs 2021 19:43
+Aa- Yazdır
4 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Batman İl Jandarma Komutanlığınca Batman merkezli 4 farklı ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den aranan şüpheli 'gaybubet evi'nde yakalandı
09 Mayıs 2021 19:17		 Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
09 Mayıs 2021 19:16
FETÖ'den gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı
09 Mayıs 2021 17:08		 MSB: Çatışmada 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
09 Mayıs 2021 15:42
TSK ve MİT'in ortak operasyonu ile 8 terörist öldürüldü
09 Mayıs 2021 13:50		 Nusaybin kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi
09 Mayıs 2021 13:16
Bakan Soylu: Eren operasyonlarında 40 terörist etkisiz hale getirildi
09 Mayıs 2021 11:40		 Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
08 Mayıs 2021 18:43
Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi
08 Mayıs 2021 17:01		 DEAŞ'ın sözde 'Bomba Timi Komutanı' yakalandı
08 Mayıs 2021 10:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:58 - Mayıs ayı memur maaş bordrosu yayımlandı19:43 - 4 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı19:42 - Sinop'ta aç kalan güvercinleri polisler besledi19:19 - Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı19:17 - FETÖ'den aranan şüpheli 'gaybubet evi'nde yakalandı19:16 - Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
19:13 - Amasya Belediyesi her gün 3 bin pide dağıtıyor18:18 - Hac ibadeti Kovid-19 önlemleri altında yapılacak18:14 - İstanbul'da vaka sayısı bir haftada yüzde 34 azaldı17:55 - Üniversite öğrencisi not bırakıp intihar etti17:54 - Anneler Günü'nde annesini öldürdü17:49 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sedat Peker' açıklaması
17:33 - Koronavirüs sonrası müstakil evler büyük ilgi görüyor17:28 - Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci kamerada17:28 - Ankara'nın dev millet bahçesi 30 Ağustos'ta açılıyor17:26 - Dünya genelinde 1,28 milyardan fazla doz aşı yapıldı17:26 - Pandemide Türkiye'deki milyoner sayısı zirve yaptı
17:25 - Başkan canlı yayında sinkaflı küfür etti, gündeme oturdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması
CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da
10 günlük evliliğe 5 yıllık nafaka
Altının ons fiyatı, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti
WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak
İngiltere'den 'kripto para' uyarısı: Paranızı kaybetmeye hazırsanız yatırın
Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar
Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu
Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı
Sanılandan daha fazla koruyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yıkılasın İsrail 4
çanak çömlek patladı 1
yağmur 4
kırmızı oda 1
gökyüzüne bakan tek canlı 1
Tunguska olayı 1
ne zaman adam oluruz 4
Şakülü kaymak 2
laf olsun diye 1
asuman 2
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam