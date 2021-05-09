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Mayıs ayı memur maaş bordrosu yayımlandı

2021 yılı Memur Maaş bordrosu e-Devletten yayımlandı
 09 Mayıs 2021 19:58
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Mayıs ayı memur maaş bordrosu yayımlandı

657 sayılı Devlet Memuru Kanununa tabii olan memurlar ile sözleşmeli personelin 2021 yılı Mayıs ayı maaş bordrosu e-devlet üzerinden yayımlandı.

2021 Yılı Mayıs Ayı Maaş Bordrosu için TIKLAYIN.
Memurlar.Net
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