Mayıs ayı memur maaş bordrosu yayımlandı
2021 yılı Memur Maaş bordrosu e-Devletten yayımlandı
|09 Mayıs 2021 19:58
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657 sayılı Devlet Memuru Kanununa tabii olan memurlar ile sözleşmeli personelin 2021 yılı Mayıs ayı maaş bordrosu e-devlet üzerinden yayımlandı.
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