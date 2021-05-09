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AK Parti'li Ünal, vefat eden dayısının cenazesine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Malatya'nın Darende ilçesinde vefat eden dayısı Başer Başeren'in (82) cenazesine katıldı.
 09 Mayıs 2021 20:34
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AK Parti'li Ünal, vefat eden dayısının cenazesine katıldı

Darende'de marangozluk yapan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın dayısı Başer Başeren, organ ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ünal, dayısının vefat haberini duymasıyla Darende'ye geldi. Darende Çarşı camisinde kılınan cenaze namazına, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Darende Kaymakamı Mahir Çalışır, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, çevre il, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Başeren'in cenazesi, namazın ardından Heyiketeği Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA
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