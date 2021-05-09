Altın yatırımcısı nasıl bir yol izlemeli?
|09 Mayıs 2021 20:43
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Altında yükseliş devam ediyor. Altının ons fiyatı bu hafta yüzde 3,53 değer kazanarak 26 haftanın en hızlı yükselişini yakaladı, bin 830 doları geçti.
489 lira seviyesini gören altının gram fiyatı ise haftayı yüzde 2,9 artışla 485 liradan tamamladı.
Altın yatırımcısı nasıl bir yol izlemeli?
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haldun Soydal, yatırımcılara şu tavsiyeleri verdi:
"Yatırımcılar önümüzdeki 2-3 ay içerisinde bekleme tahammülü varsa belki bekleyebilir, uzun vadeli yatırımcısı ise ve portfoyünde altın bulundurmak istiyorsa bulundurabilir. Fakat kısa ve orta vadeli yatırımcı şu andaki yükseliş trendinin belli bir noktada avantaj oluşturmasını bekleyebilir, altından çıkması için de olağan dışı bir durum söz konusu değil."
İç piyasada çeyrek altın 799 liraya, Cumhuriyet altını da 3 bin 179 liraya kadar yükseldi.
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