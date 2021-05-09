112 yaşındaki Niyazi dedenin 12 çocuğu, 126 torunu var

Mehmet Niyazi Metin, 1909 doğumlu. Yani tam 112 yaşında. Bir asrı geçen ömründe 3 padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü.

Yaşlı çınar, Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Birebir Köyü'nde yaşıyor. Mehmet dede, ömrünü hep köyünde sağlıklı beslenerek geçirdi, ciddi bir hastalıkla karşılaşmadı. 102 yıldan beri de oruç tutmayı hiç aksatmadı. İlerleyen yaşına rağmen oruç tutmaya devam ediyor.

12 çocuğu, 126 torunu var

10 yaşından bu yana orucunu tuttuğunu söyleyen Mehmet Niyazi Metin'in 12 çocuğu var. 126 da torunu olan asırlık çınar, torunlarının torunlarını gördü.

Metin, sadece ramazan ayını değil recep ve şaban aylarını da oruçlu geçiriyor.