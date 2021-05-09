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İstifa eden CHP'li avukat: Kaftancıoğlu, HDP'nin kırmızı çizgisidir

CHP ve Kılıçdaroğlu'nun 10 yıllık avukatı Mustafa Kemal Çiçek: İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat favoriydi. Kılıçdaroğlu ise Canan Kaftancıoğlu'nun seçilmesini istiyordu. Beylikdüzü teşkilatını aradı ve Kaftancıoğlu'nun il başkanı olmasını sağladı. İmamoğlu için Kaftancıoğlu vazgeçilmez bir isim. Çünkü Kaftancıoğlu olduğu sürece HDP oyları CHP'ye gelir. Kaftancıoğlu, HDP ile CHP arasında köprü vazifesi görüyor.
 09 Mayıs 2021 21:06
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İstifa eden CHP'li avukat: Kaftancıoğlu, HDP'nin kırmızı çizgisidir

10 yıl boyunca CHP'nin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, sert bir istifa mektubuyla CHP ile yollarını ayırdığını açıkladı. CHP'de bomba etkisi yaratan bu istifanın arkasında hangi nedenler yatıyordu? Avukat Mustafa Kemal Çiçek ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden süreçte CHP'deki son gelişmeleri konuştuk. İşte Avukat Mustafa Kemal Çiçek'in CHP'deki dengeleri sarsacak açıklamalarından başlıklar:

650 MİLYONU KİMLERE DAĞITTINIZ?
Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında 23 milyonluk bir bağış söz konusu. Bağışın hesabı YSK'ya verildi ve konu kapandı. Ancak CHP'de asılsız ve kötü niyetli bir iftira kampanyası başlatıldı. Ben de dedim ki, 2019-2021 yıllarında Hazine'den alınan yardımlardan 650 milyon lira harcandı. Bu parayı siz nereye harcadınız? Yerel seçimlerde Tuncay Özkan'ın kontrolünde 100 milyon lira medyaya verilen para. Seyit Torun'un anketlerle ilgili harcanan para. Medyada kimler var? Halk TV, KRT, ANKA böyle uzar gider.

NECATİ ÖZKAN, İMAMOĞLU'NU CUMHURBAŞKANLIĞINA İNANDIRDI
İstifa dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rahatsızlıklarımı dile getirdim. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın CHP'ye 2014 seçimlerinde açtığı dava hala orada duruyor. Bu davalardan vazgeçsin diye Genel Başkan ve yardımcılarına not yazıyorum, bilgi veriyorum. "CHP'nin danışmanının CHP ile akçalı davaları var" diyorum. 2019 seçimlerinde yaklaşık 35 milyon lira bağış yapıldı. 55 milyon da ayrıca gönderildi. CHP Genel Merkezi, İstanbul seçimlerine 100 milyon katkı sağlamış.

İBB'DE KADROLARI DANIŞMANI DAĞITIYOR
Bu paranın büyük bir kısmı, Necati Özkan denilen adama gidiyor. Medya işini yürüten kişi. Bu adam kendini iletişim başkanı olarak görüyor. Bu adam kadroları dağıtıyor ve kimse dokunamıyor. Çünkü bu adam, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı olacağına inandırmış. Adam kendi otoritesini kurmuş, İmamoğlu ondan vazgeçemiyor. İmamoğlu, İstanbul'daki belediye faaliyetlerini anlatmak için CHP parti yönetiminin tamamını, bütün milletvekillerini aileleri ile birlikte İstanbul'a taşıyor. Lüks otellerde, yemesi, içmesi bütün masrafları İBB tarafından karşılanıyor. Bu görülmüş bir şey midir?

PARTİDE 50 TANE HİZİP VAR
Muharrem İnce zaten kazanamaz, kurtuluruz diye düşünüyorlardı. CHP kesinlikle İnce'nin cumhurbaşkanı olmasını istemiyordu. Seçimlere 55 gün kala cumhurbaşkanı adayı açıklanır mı? Muharrem İnce'nin bu performansı göstereceğini beklemiyorlardı. Yüzde 17 olan olan partinin oy oranını yüzde 31'e getirdi. Partide 50 tane hizip var. Herkes belli isimlerle hareket ediyor. Muharrem İnce gelseydi bunlara imkan vermeyecekti.

KAFTANCIOĞLU, HDP'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR
İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat favoriydi. Kılıçdaroğlu ise Canan Kaftancıoğlu'nun seçilmesini istiyordu. Beylikdüzü teşkilatını aradı ve Kaftancıoğlu'nun il başkanı olmasını sağladı. İmamoğlu için Kaftancıoğlu vazgeçilmez bir isim. Çünkü Kaftancıoğlu olduğu sürece HDP oyları CHP'ye gelir. Kaftancıoğlu, HDP ile CHP arasında köprü vazifesi görüyor. Normal şartlarda Canan Kaftancıoğlu'nun partide bir dakika tutulmaması lazım. Atatürk'e o lafları söyleyen, Ermeni soykırımı yalanını savunan birinin ne işi var partide. Kaftancıoğlu, HDP'nin CHP'deki kırmızı çizgisidir. Açık açık "Canan yoksa biz yokuz" diyebilmişlerdir.
Sabah
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