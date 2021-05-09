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TFF açıkladı: O maça 3'te 1'i oranında seyirci alınacak

TFF, Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.
 09 Mayıs 2021 21:39
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TFF açıkladı: O maça 3'te 1'i oranında seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finaline Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de oynanacak final maçına stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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