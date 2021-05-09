Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti
|09 Mayıs 2021 21:46
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Almanya'nın Aalen şehrinde bir otomobilin çarpması sonucu Şirin Gündoğan (12) yaralandı. Otomobilin altında kalan Gündoğan'ın yardımına koşmaya çalışan baba Mehmet Gündoğan polisler tarafından engellendi. Kızının sağlık durumunu öğrenmek için polis engelinden kurtulmaya çalışan babaya polis biber gazı ile müdahale etti. O anlar amatör kamera ile an be an kaydedildi.
"ÇOK ÜZGÜNÜM, ÇOCUĞUM YOĞUN BAKIMDA"
Biber gazından etkilenen ve hastanede tedavi gören Mehmet Gündoğan yaptığı açıklamada, "Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Moralim çok bozuk. Çok üzgünüm ve kötüyüm. Çocuğum hala hastanede yoğun bakımda yatıyor" dedi.
"POLİSLER ÜZERİME ÇULLANDI"
Yaşadığı olayı anlatan Gündoğan, "Sesleri duyunca dışarı çıktım. Bir baktım kızımın bisikleti yerde, ayakkabıları yerde. Koştum kızımın yanına, o sırada polisler beni engelledi. Bana daldılar, yumruk savurmaya çalıştılar. Beş veya altı kişi üzerime çullandı. Parmağım kırıldı, biber gazı sıktılar. Sakin bir konuşmak varken hepsi üzerimize çullandı. Burada olduğumuz için zaten bizi sevmiyorlar." diye konuştu.
POLİS MÜDAHALESİNE ANLAM VEREMEDİLER
Gündoğan'ın yaşadığı olayı kaydeden arkadaşı Mehmet Daştan da yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz tamirhanede otururken birden bire siren sesi duyduk ve ambülansları gördük. Normal bir trafik kazası sandık. Mehmet dışarı çıktı, Bağırma sesi gelince bende dışarı çıkmak istedim, merdivenlerden indim, baktım polisler arkadaşımı darp ediyor." ifadelerini kullandı.
Polislerin neden bu kadar tepki verdiklerini hala anlamadığını belirten, Mehmet Daştan, " Acılı bir baba yerde yatan tek kızını gördü, yanına gitmek istedi, iyi olduğunu bilmek istedi, kızının yalnız olmadığını hissettirmek istedi. Zaten babasının orada olay çıkacak bir neden yok. Biz polisin bize bilgi vermesini bekledik" dedi.
HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATIYORLAR
Daştan, olay anına ait çekilen görüntülere el konulduğunu ifade ederek, Alman polisler tarafından uğradıkları haksızlığa karşı hukuk mücadelesi başlatacaklarını kaydetti.
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