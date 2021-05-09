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Ercan Havalimanının ismi değişiyor mu?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'nın isim değişikliğine ilişkin konunun Bakanlar Kurulunu ilgilendirdiğini ve bu konuda isim değişikliği kararı almasının söz konusu olmadığını bildirdi.
 09 Mayıs 2021 21:48
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Ercan Havalimanının ismi değişiyor mu?

Tatar, bir süredir kamuoyunda gündem olan Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı yerine inşa edilen yeni havaalanına "Dr. Fazıl Küçük" isminin verilmesi önerisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bahse konu öneriyi Dr. Fazıl Küçük Vakfının yaptığını belirten Tatar, "Saygı duyuyorum ancak benim değişiklik kararı aldığım iddiaları doğru değil. Konu birinci dereceden Bakanlar Kurulunu ilgilendirir." ifadesini kullandı.

Dr. Fazıl Küçük'ün, 1930'lardan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na geçen sürede Kıbrıs Türk direnişinin en zor günlerinde liderlik yapmış bir isim olduğuna dikkati çeken Tatar, "Dr. Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük başkanlığındaki Vakıf, Ercan Havalimanı yerine inşaatı bitme aşamasına gelen yeni havalimanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesini 2 yıldır talep etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, 1974 şehidi Pilot Binbaşı Fehmi Ercan'ın isminin yaşatılmasına da büyük önem verdiğini vurgulayarak, Dr. Fazıl Küçük Vakfı yönetiminin konuyu geçen hafta yaptıkları ziyaret sırasında yeniden gündeme getirdiğini aktardı.

"ŞEHİTLERİMİZ VE LİDERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYI BİZE KİMSE ÖĞRETEMEZ"

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"İsim değişikliğinin, Ercan isminin bir diğer havalimanımız Geçitkale'ye verilmesi gibi bir formülle hayata geçebileceğini ancak bu kararın Sivil Havacılık Kurumu gibi ilgili kesimlerin görüşleri alındıktan sonra Bakanlar Kurulu tarafından alınabileceğini dile getirdim. Benim isim değişikliği kararı almam söz konusu değildir. Maalesef bazı kesimler şehidimiz Fehmi Ercan ve liderimiz Dr. Fazıl Küçük isimleri üzerinden beni yıpratmaya çalışıyor. Nafile bir çaba içindeler, şehitlerimiz ve liderlerimize sahip çıkmayı bize kimse öğretemez."
DHA
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