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Ali Erbaş: Aile kurumu çözüldükçe alkol artıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ailenin önemine dikkat çekerek, "Aile kurumu çözülmeye başladığında adli suçlar, uyuşturucu kullanımı, alkol, şiddet, sosyolojik ve psikolojik problemler artmaktadır" dedi.
 09 Mayıs 2021 22:00
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Ali Erbaş: Aile kurumu çözüldükçe alkol artıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Trabzon Kur'an Kursları Dernekleri Federasyonunun çevrim içi düzenlediği "21. Yüzyılda Aile Yapımıza Karşı Tehditler ve Ailenin Korunması" panelinin açılış konuşmasını yaptı.

Erbaş, "Yüce dinimiz İslam, ailede adaletin, ihsanın, fedakarlığın, sorumluluk bilincinin, istişarenin, karşılıklı yardımlaşma ve anlayışın hakim kılınmasını, eşlerin birbirine güven duymasını ve bağlılık göstermesini, sevinç, keder, yorgunluk ve sıkıntıların paylaşılmasını istemektedir" dedi.

"AİLE İNSANLARIN GEÇMİŞİNİ GELECEĞİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ"

Erbaş, ailenin insanların geçmişini geleceğine bağlayan bir köprü olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Ailenin, nesli muhafaza etmek gibi önemli ve vazgeçilmez bir işlevi vardır. Ailenin nesli muhafaza etme bilinciyle kurulduğu toplumlar, gelişmiş ve medeni toplumlardır. Çünkü insani ve vicdani değerler ancak bu tür bir aile ortamında doğup gelişir ve bir sonraki kuşağa aktarılır. Dine, hayata, topluma ve insanın var oluşuna dair sağlıklı bir zihniyet, aileden başka hiçbir içtimai kurum veya kuruluşta doğup gelişemez. Güçlü toplum, güçlü aile bağları ile kurulur. Huzurlu toplum, ancak aile huzuruyla kurulur."

"AİLE KURUMU ÇÖZÜLMEYE BAŞLADIĞINDA ALKOL, ŞİDDET, PSİKOLOJİK PROBLEMLER ARTMAKTADIR"

Erbaş, "Ailede ilgisizlik, boşanma, aile içi şiddet ve huzursuzluk gibi sorunlar, ferdi hayatı da içtimai hayatı da ciddi şekilde etkilemektedir. Bir yerde aile kurumu çözülmeye başladığında adli suçlar, uyuşturucu kullanımı, alkol, şiddet, sosyolojik ve psikolojik problemler artmaktadır" iddialarını dile getirdi.

"AİLE FERTLERİ AİLE DEĞERLERİNİ KORUMADA ALLAH'A KARŞI SORUMLUDUR"

İslam inancında ailenin Allah'ın adı üzerine yapılan bir akitle kurulduğunu söyleyen Erbaş, "Eşler ve aile fertleri öncelikle aile değerlerini korumada Allah'a karşı sorumludur" ifadelerini kullandı.
DHA
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