Elon Musk konuştu, Dogecoın çakıldı

Dünya bugünü bekliyordu. Elon Musk'ın açıklamalarıyla Dogecoin'in 1 dolara ulaşması bekleniyordu ama olmadı. Musk saturday night live' da herkesi şaşırttı. Doge için "üçkağıt" dedi. Kripto para birimi çakıldı.

Dogecoin'in değeri bir anda 70 centten 40 cent düzeyine kadar indi. Binlerce dolarlık kayıp yaşandı. Kripto dünyasını sarsan tek açıklama bu da değil. Son dönemde popüleritesi artan ve rağbet göre kripto paralarla ilgili bir açıklama da İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Baıley'den geldi.

"Benim için kripto ve para yan yana gelmeyecek iki kelime. Bu kripto paraların gerçek bir değeri bulunmuyor" diyen baıley yatırımcılara seslendi, "eğer tüm paranızı kaybetmeye hazırsanız kripto paralara yatırın" dedi.

Kripto piyasasından yetkili bir isim, bazı kripto paraların bu seneki atılımının finansal sisteme bir başkaldırı olduğu görüşünde. Yetkililer, insanların şu anki finansal sistemden memnun olmadığını da ekledi.