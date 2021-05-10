Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|10 Mayıs 2021 01:02
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın Kastamonu'daki ailesine acı haber verildi
10 Mayıs 2021 01:47
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
10 Mayıs 2021 00:10
|Kars ve Ardahan'a mayısta kar yağdı
09 Mayıs 2021 23:14
|112 yaşındaki Niyazi dedenin 12 çocuğu, 126 torunu var
09 Mayıs 2021 20:46
|Amasya Belediyesi her gün 3 bin pide dağıtıyor
09 Mayıs 2021 19:13
|İstanbul'da vaka sayısı bir haftada yüzde 34 azaldı
09 Mayıs 2021 18:14
|Pandemide Türkiye'deki milyoner sayısı zirve yaptı
09 Mayıs 2021 17:26
|Şehirleşme göçmen kuşların yaşamlarını tehdit ediyor
09 Mayıs 2021 17:02
|Şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürüldü
09 Mayıs 2021 16:56
|Kargocuların Anneler Günü mesaisi
09 Mayıs 2021 16:37