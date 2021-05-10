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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 10 Mayıs 2021 01:02
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'da yer alan bilgilere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 00.44 olarak açıklanırken derinliği 62.10 km olarak kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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