Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın Kastamonu'daki ailesine acı haber verildi
Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın (24), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.
|10 Mayıs 2021 01:47
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Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın (24), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.
Taşköprü ilçesinde yaşayan anne Nezaket ile baba Mustafa Nar'ın evine Türk bayrakları asıldı.
İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yasin Bulut ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Faruk Velioğlu tarafından aileye şehadet haberi iletildi.
Piyade Uzman Çavuş Murat Nar, 24 Nisan'da Hakkari Çukurca Güvendağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış, ardından GATA'da tedavi altına alınmıştı.
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