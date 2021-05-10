O il, Mayıs ayında dondu, termometreler eksi 3 dereceyi gösterdi
Sivas'ta gece saatlerinde termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi, bazı araçların tavanında kırağı oluştu
|10 Mayıs 2021 06:36
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Mayıs ayının ilk haftalarında öğle saatlerinde 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı bugün aniden düştü. Kentte termometreler gece saatlerinde sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi. Hava adeta buz kesti. Vatandaşlar havanın hissedilir derecede soğuduğunu söyledi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve Salı günleri için hafif ve orta kuvvette zirai don uyarısında bulundu.
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