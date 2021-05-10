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O il, Mayıs ayında dondu, termometreler eksi 3 dereceyi gösterdi

Sivas'ta gece saatlerinde termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi, bazı araçların tavanında kırağı oluştu
 10 Mayıs 2021 06:36
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O il, Mayıs ayında dondu, termometreler eksi 3 dereceyi gösterdi

Mayıs ayının ilk haftalarında öğle saatlerinde 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı bugün aniden düştü. Kentte termometreler gece saatlerinde sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi. Hava adeta buz kesti. Vatandaşlar havanın hissedilir derecede soğuduğunu söyledi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve Salı günleri için hafif ve orta kuvvette zirai don uyarısında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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