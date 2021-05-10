Okul vakayı artırmaz: Çocuklar daha az bulaştırıyor
|10 Mayıs 2021 06:50
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Tam kapanma sonrası okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği merak konusu. Eğer geçilirse virüs yayılımına ne gibi etkisi olacağını Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya İtil'e sorduk. İtil "Koronaya bağlı ölümler çocuklar arasında daha az. 12 yaş altındaki çocuklar da virüsü erişkinlere göre yüzde 50 ila 90 oranında daha az bulaştırıyor. Bu veriler doğrultusunda birçok ülke ilkokul ve okul öncesi eğitim kurumlarını açık tuttu" dedi.
Prof. Dr. Oya İtil, İngiliz varyantının çocukları daha çok etkilediği yönündeki söylentilerin yapılan araştırmalar ile çürütüldüğünü aktardı. İtil "65 yaşındaki bir kişinin koronadan hayatını kaybetme riskiz yüzde bir. Bu oran, 5 ila 15 yaşındaki çocuklar için ise yüz binde bir. Yani bir çocuğun trafik kazasından ölme riski daha fazla. Bu yüzden okullar, salgında yayılmanın ana merkezi değildir. Okulların kapanması vakaları düşürmez aksine yükseltir. Çünkü çocuklar virüsü genellikle yetişkinlerden kapıyor. Öğretmenlerin öğrencilerinden enfeksiyon alma riski de oldukça düşüktür" ifadelerini kullandı.
Yine de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan İtil, şu tavsiyelerde bulundu: Okul giriş ve çıkış saatleri mümkün olduğunca çeşitlendirilmelidir. Sınıflar farklı saatlerde derse başlayıp farklı saatlerde bitirmeli. Bir sınıfta en fazla 25 öğrenci olmalı. Öğrencilerin arasında en az 1 metre mesafe bulunmalı.
Neşra Durmaz
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