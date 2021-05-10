1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ak Parti'den 6 maddelik Kudüs raporu

Terör devletinin zulmünü altı maddede gözlerönüne seren rapora göre, İsrail işkencenin 200 farklı çeşidini uyguluyor. 9 bin 564 Filistinli evinden edilirken, binlercesi keyfi olarak tutuklandı.
 10 Mayıs 2021 06:57
+Aa- Yazdır
Ak Parti'den 6 maddelik Kudüs raporu

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in Kudüs'te bugüne kadar yaptığı hak ihlallerini altı başlıkta raporlaştırdı. 'İbadet Özgürlüğüne Karşı Yapılan İhlaller' başlığı altında İsrail'in 1969 yılında Mescid-i Aksa Camii'nin bir kısmının yakıldığı, bugüne kadar birçok kundaklama girişiminin olduğu ve son olarak 7 Mayıs'ta yapılan saldırıda 170'in üzerinde Filistinlinin yaralandığı anlatıldı. Raporda, birçok camiye, eve, okula zarar veren kazı çalışmalarının Kudüs'teki Harem-i Şerif etrafında sürdürüldüğü ve Müslümanların Camiye girişlerine yasaklamalar getirildiği belirtiliyor.

2 BİN 103 FİLİSTİNLİ ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

'Yaşam hakkı ihlalleri' kısmında 1987 yılından beri en az 10 bin 925 Filistinlinin öldürüldüğü belirtilen raporda, "2000-2019 yılları arasında 2 bin 103 Filistinli çocuk İsrail tarafından öldürüldü. Ayrıca, 0-8 yaş arası 507, 9-12 yaş arası 358, 13-15 yaş arası 608 ve 16-17 yaş arası 620 çocuğun öldürüldüğü tespit edilmiştir" denildi.

Yine, 'İşkence ve Kötü Muamele' kısmında ise İsrail'de 1987-1999 yılları arasında işkencenin yasaklandığı ancak, Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, İsrail'in hala 200 farklı işkence çeşidini uyguladığı ifade edildi. 'Mülkiyet Hakkı İhlalleri' başlığı altında da 9 bin 564 Filistinlinin evinden edildiği aktarılan raporda, "Araplar arasında konut satışına izin verilmiyor. Filistinliler miras hakkından mahrum ediliyor. BM verilerine göre, son 10 yılda Filistinlilere ait 6 bin 183 bina yıkıldı" tespitleri yer aldı.

8 MİLYON FİLİSTİNLİ MÜLTECİ

'Keyfi Tutuklamalar' başlığı altında ise tutuklu olan binlerce Filistinliden 460'ının idari tutuklu, 210'unun çocuk ve 38'inin kadın olduğu belirtildi. 'Filistin'de Toprak Gaspı' başlığı altında da Yahudilerin Filistin topraklarının sadece yüzde 6'sına sahip olduğu, ancak bugün Filistin topraklarının yüzde 85'inden fazlasının işgal altında olduğu anlatıldı. Raporda ^"1947 BM Planı'na göre, Kudüs'te uluslararası bir yönetim kurulması gerekirken, günümüzde Kudüs'ün tamamı İsrail'in işgali altında. Günümüzde Filistin topraklarında toplam 8,5 milyon Yahudi yaşarken, Filistinlilerin sayısı 5 milyon civarında. Dünya genelinde yaklaşık 8 milyon Filistinli mülteci yaşıyor. 194 sayılı BM kararına göre, mültecilerin geri dönme hakkı bulunuyor. Fakat İsrail bu hakkın kullanılmasını engelliyor.

Ebru Karatosun
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mehmetçik çok uluslu tatbikata katılmak üzere yola çıktı
10 Mayıs 2021 08:17		 Bayramdan sonra Meclis'te yoğun gündem
10 Mayıs 2021 08:16
BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşecek
10 Mayıs 2021 00:29		 TSK'da Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
10 Mayıs 2021 00:08
Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği
10 Mayıs 2021 00:05		 10 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
10 Mayıs 2021 00:01
Bakan Soylu, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı
09 Mayıs 2021 22:52		 Ali Erbaş: Aile kurumu çözüldükçe alkol artıyor
09 Mayıs 2021 22:00
Ercan Havalimanının ismi değişiyor mu?
09 Mayıs 2021 21:48		 İstifa eden CHP'li avukat: Kaftancıoğlu, HDP'nin kırmızı çizgisidir
09 Mayıs 2021 21:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:38 - Ekonomik şiddet hem boşanma hem tazminat sebebi09:35 - Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar09:30 - Çip krizi büyüyor! Markalar donanımları kısmaya başladı09:25 - İlk kez bir kamu kurumu, yer değiştirme işlemlerinde tüp bebek tedavisini dikkate aldı09:18 - Döviz kurları09:09 - Belediyeye siber saldırı: 1 milyon kişinin bilgileri çalındı
09:02 - Meteoroloji tahminlerini açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?08:55 - 45 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızın kabusu oldu08:42 - Bakan Karaismailoğlu: Evden çalışma mobil veri kullanımı yüzde 50 artırdı08:31 - Tam kapanma sonrası kamuda kademeli mesai önerisi08:19 - İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı08:17 - Mehmetçik çok uluslu tatbikata katılmak üzere yola çıktı
08:16 - Bayramdan sonra Meclis'te yoğun gündem08:11 - Kayıp at skandalında yeni gelişme: Atlara kayıt dışı ilaç verilmiş07:59 - İz takipçilerinden kaçış yok! 3 yılda 1195 cinayet aydınlatıldı07:53 - İkinci eşi yapmak istediği 16 yaşındaki amca kızına kurşun yağdırdı07:52 - Uyuyacak çalışanlar aranıyor 12 bin TL ödenecek!
07:47 - Her yıl iki kez aşı olabiliriz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
17 Mayıs'tan sonra kademeli normalleşme
Tam kapanma sonrası kamuda kademeli mesai önerisi
İkinci eşi yapmak istediği 16 yaşındaki amca kızına kurşun yağdırdı
Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği
Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin!
Kripto yok oluş! Bir gecede milyonerlik hayali hayat karartıyor
Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın Kastamonu'daki ailesine acı haber verildi
Öğretim üyesi hakkında dernek faaliyetinden dolayı cezai soruşturma yapılabilir mi?
Belediyeye siber saldırı: 1 milyon kişinin bilgileri çalındı
Kadın doktor kocası tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sedat peker 4
çile 1
dil sürçmesi 1
Koral 1
aynı hatayı tekrar tekrar yapmak 2
Şakülü kaymak 2
düşmanımın düşmanı dostumdur 3
Marsa bakteri yerleştirmek 1
karpuzun dilim dilim satılmaya başlanması 2
tuz beğendi 1
SON İLANLAR
Niğde Alay Belediyesi işçi alacak
İstanbul Et ve Süt Kurumu işçi alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam