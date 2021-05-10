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17 Mayıs'tan sonra kademeli normalleşme

17 Mayıs'tan sonra normalleşme kademe kademe gelecek. Normalleşmenin insan hareketliliğinin en az olduğu sektörlerden başlaması bekleniyor. Küçük esnaf ve işletmeler belli kurallar dahilinde açılacak. AVM'lerin en az 10 günlük kademeli esnemenin sonuçları görüldükten sonra %50 kapasite ile açılabileceği belirtiliyor.
 10 Mayıs 2021 07:05
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17 Mayıs'tan sonra kademeli normalleşme

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre; Kovid-19'da yaşanan üçüncü piki önce kısmı, ardından tam kapanma ile frenleyen Türkiye, yeni normale ilişkin planlamalarını önceki uygulamaların tecrübesi ışığında yapıyor. Ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlatılan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek. Sonrasına ilişkin süreç için ise gözler Cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak" demişti.

KAPANMA UZAYACAK MI?

Günlük vaka sayılarının Ramazan Bayramı sonrasında 10 binlerin altına, daha sonra da 5 binlere ineceği hesaplanıyor. İstenen sonucun alınamaması halinde 19 Mayıs'ı içine alacak şekilde kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı da merak ediliyor. Bu konunun da kabinede gündeme gelmesi bekleniyor.

HER İLE AYRI NORMAL

Geçen yıl 1 Temmuz'da uygulamaya sokulan normalleşmeden farklı olarak 17 Mayıs sonrası farklı bir metot değerlendiriliyor. Tüm illerdeki Hıfzıssıhha Kurulları şehir bazlı olarak tam kapanmanın sonuçlarını masaya yatıracak. İnceleme sonucunda vaka sayıları, hasta, ağır hasta ve ölüm oranlarına göre illerin yavaş yavaş normalleşme adımlarını atacağı belirtiliyor.

AÇILMA YAVAŞ AŞILAMA HIZLI

Sağlık Bakanlığı tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlara uyulmasına dikkat çekecek. Tüm iş yerleri, kurumlar, AVM'ler eskinin aksine bir anda açılmayacak. Kapanma sürecinde izlenen kademeli yöntem açılmada da izlenecek. Açılmada haziranda 30 milyon doz BioNTech aşısının gelinceye kadar kontrol elden bırakılmayacak. Aşıların gelmesi ile aşılama hız kazanacak. Böylece normalleşme ile aşılama paralel ilerleyecek.

YOĞUNLUĞA GÖRE AÇILIM

Kademeli esnemede ilk olarak okulların seyrekleştirilmiş açılması, insan sirkülasyonunun daha az olduğu yerlerin normalleşmesi, küçük esnaf ve işletmelerin belli kurallar dahilinde faaliyetine başlaması planlanıyor. Havaların ısınması ile bahçeleri bulunan kafe ve restorantların, avukatlık, ütücü, berber, kuaför gibi yoğun müşterisi olmayan ve tekli müşterisi olan yerlerin ilk normalleşen yerler olacağı ifade ediliyor. Yaş kısıtlaması bulunan kişilere yönelik sokak yasakları da hafta sonlarından başlayarak kademeli hafifletilecek.

ÖNCE SONUCA BAKILACAK

Giyim, çanta, süs eşyası ve züccaciye gibi ürünler satılan yerlere metrekareye düşecek insan sayısı dikkate alınarak izin verilecek. Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması şartlarına uyarak kademeli açılması da beklentiler arasında. Cami ve mescitlerde benzer kurallar çerçevesinde cemaatle namaz kılınmaya başlanacak ve vaazirşat hizmetlerine başlanacak. Kalabalığın yoğun olduğu AVM ve benzeri yerlerin ise en az 10 günlük kademeli esnemenin sonuçları görüldükten sonra yüzde 50 kapasite ile açılacağı belirtiliyor.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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