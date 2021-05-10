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İstanbul'da çok riskli 300 bin konut var

Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı bina İstanbul'un karşı karşıya olduğu tehlikeyi yeniden gözler önüne serdi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Acil dönüşmeyi bekleyen bağımsız birim (konut- işyeri) sayısı ise 300 bin" bilgisini verdi.
 10 Mayıs 2021 07:14
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İstanbul'da çok riskli 300 bin konut var

Zeytinburnu'nda kendiliğinden yıkılan bina İstanbul'un karşı karşıya olduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Kentsel dönüşüm çabalarına rağmen İstanbul'da her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya ve acilen dönüştürülmesi gereken 300 bin bağımsız bölüm var.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve deprem çalışmalarını Yeni Şafak'a anlattı: İstanbul'daki yapı stoğunun bağımsız birim miktarı 7,1 milyon. Bu bağımsız birimlerden 2,5 milyonu 2000 yılı sonrası inşa edilmiş. Dönüşmeyi bekleyen bağımsız birim sayısı 1,5 milyon, acil dönüşmeyi bekleyen bağımsız birim (konut-işyeri) sayısı da 300 bin."

DÖNÜŞÜMDE ÇOK İHMALKARLAR

CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüm konusunda ihmalkar davrandığını söyleyen Göksu, "Şu anda 300 bin acil dönüşmesi gereken konut var. Dönüşüm yapılması gereken bölge sayısı 68. Bu bölgelerin 13'ünü bakanlık bizzat yönetiyor. 49 bölge 13 ilçe belediyesi sınırlarında. 9 bölge ise İBB'nin sorumluluk alanında. Burada 3 bin 888 bağımsız bölüm var. 2 yıldır soruyorum. 3 bin 888 konutun bir tanesi için tek şey yaptılar mı? Deprem seferberliği diye İstanbul'da 20 bin konut sözü verdiler, 224 binanın yıkılması gerektiğini söylediler, birini bile yapmadılar. 3 ayda bir soruyorum. Yıktınız mı? Eyüp'te başladılar, sıkıntı çıkınca çözemediler. 'Deprem tehlikedir' diye bağırmak deprem tedbiri midir?" diye sordu.

DEPREM BÜTÇESİ 6 KAT DÜŞÜRÜLDÜ

İstanbul'un deprem bütçesine değinen Göksu şöyle konuştu: "Kentsel dönüşüm için AK Parti döneminde ayırdığımız bütçe 6 milyar lira. Şimdiki yönetim deprem bütçesini 6 kat düşürdüğü yetmiyormuş gibi bir de 25 milyar lira borçlandırdılar. Sadece Esenler'e iki ayda harcadığımız miktar 1,5 milyar lirayken, İBB'nin ayırdığı para 250 milyon lira. '2021 yılı deprem yılı, 20 milyar katrilyon Merkezi idareden gelecek paranın yüzde 10'unu depreme ayır. Biz de bunu meclisten geçirelim' dedim. Deprem konusunda iş yapmak gayret ister, emek ister. Engelleniyoruz diye Tweet attı. Kim engellemiş, söylesin. En büyük engel onun zihniyetinde. Kendi partisinin ilçeleri yüksek riskli yerler olmasına rağmen bir tek kentsel dönüşüm projeleri yok."

CHP SADECE MANİPÜLE EDİYOR

AK Parti olarak İstanbul'da bugüne kadar 15 bilimsel, teorik ve saha çalışması yaptıklarını aktaran Göksu, "CHP sadece manipüle ediyor. Hepimizi ilgilendiren hayati konuda bile doğru söylemiyor. Biz insanlarımızın canını düşünürken, muhalefet mahkeme mahkeme dolaşıp projelerimizi engelletmeye çalışıyordu. Toplanma ve barınma alanlarını arttırmak için çalışırken, CHP'liler bu alanları imara açtığımıza dair algı oluşturuyorlardı" dedi.

EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM ESENLER'DE

Tevfik Göksu, kentsel dönüşümde Esenler'i örnek gösterdi: "Esenler'de aşağı yukarı dönüşmesi gereken 98 bin 160 konut vardı. 8 yılda bunların 56 binini dönüştürdük, 42 bini kaldı. Temmuz gibi büyük bir konut teslimi yapacağız. Bunları dağıtacağız. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri burada yürüyor. Bir taraftan riskli yapıları dönüştürüyoruz, diğer yandan akıllı kent ve yatay mimari yükseliyor."

Ayşe Mine Alioğlu
Yeni Şafak
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