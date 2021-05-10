FETÖ askeri liseye böyle girdi: Deneme soruları sınavda çıktı
|10 Mayıs 2021 07:21
|+Aa- Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında, adli tıp uzmanı Mustafa Ç. ile icra müdür yardımcısı Salim A.'nın askeri liseye hazırlanan öğrencilerden sorumlu olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan FETÖ imamları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İtirafçı olan sanıklar, bu kapsamda örgüte dair bildiklerini anlattı. Askerlerin de arasında olduğu 67 kişinin ismini savcılığa verdiler.
ÖĞRENCİLERE YOĞUN BASKI
İddianamede ifadesine yer verilen sanık Salim A., 2006'da üniversiteyi kazanınca örgüt evinde kalmaya başladığını, örgütün "bölge talebe mesulü" Yunus isimli kişinin, askeri liselere hazırlamak üzere kendisine öğrenciler yönlendirdiğini söyledi. Salim A., "Bu dönemde yapılan toplantılarda ilgilendiğimiz öğrencilere, askeri liselere gitmeleri konusunda telkinlerde bulunmamız, askeriyede bizden olan kişilerin olması gerektiği gibi konuşmalar yapılırdı" diye konuştu.
SINAV SORULARINI VERDİLER
"Alparslan" kod adlı Hüseyin K.'nın kendisine sık sık öğrenci yönlendirdiğini söyleyen Salim A., "2010'da Alparslan ve Mert, bir gün eve gelip 100 soruluk birkaç deneme sınavı verdiler ve öğrencilerin sınava kadar sürekli bunları çözmelerini söylediler. Sınava giren öğrenciler, vermiş olduğum deneme sınavındaki soruların aynısının askeri lise sınavında çıktığını söylediler. Askeri liseyi kazanan öğrencilerle ankesörlü ve patates hatlar üzerinden irtibata geçiyordum" dedi.
ABDULLAH SARİCA
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|4 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
09 Mayıs 2021 19:43
|FETÖ'den aranan şüpheli 'gaybubet evi'nde yakalandı
09 Mayıs 2021 19:17
|Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
09 Mayıs 2021 19:16
|FETÖ'den gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı
09 Mayıs 2021 17:08
|MSB: Çatışmada 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
09 Mayıs 2021 15:42
|TSK ve MİT'in ortak operasyonu ile 8 terörist öldürüldü
09 Mayıs 2021 13:50
|Nusaybin kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi
09 Mayıs 2021 13:16
|Bakan Soylu: Eren operasyonlarında 40 terörist etkisiz hale getirildi
09 Mayıs 2021 11:40
|Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
08 Mayıs 2021 18:43
|Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi
08 Mayıs 2021 17:01