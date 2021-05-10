FETÖ askeri liseye böyle girdi: Deneme soruları sınavda çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında, adli tıp uzmanı Mustafa Ç. ile icra müdür yardımcısı Salim A.'nın askeri liseye hazırlanan öğrencilerden sorumlu olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan FETÖ imamları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İtirafçı olan sanıklar, bu kapsamda örgüte dair bildiklerini anlattı. Askerlerin de arasında olduğu 67 kişinin ismini savcılığa verdiler.

ÖĞRENCİLERE YOĞUN BASKI

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Salim A., 2006'da üniversiteyi kazanınca örgüt evinde kalmaya başladığını, örgütün "bölge talebe mesulü" Yunus isimli kişinin, askeri liselere hazırlamak üzere kendisine öğrenciler yönlendirdiğini söyledi. Salim A., "Bu dönemde yapılan toplantılarda ilgilendiğimiz öğrencilere, askeri liselere gitmeleri konusunda telkinlerde bulunmamız, askeriyede bizden olan kişilerin olması gerektiği gibi konuşmalar yapılırdı" diye konuştu.

SINAV SORULARINI VERDİLER

"Alparslan" kod adlı Hüseyin K.'nın kendisine sık sık öğrenci yönlendirdiğini söyleyen Salim A., "2010'da Alparslan ve Mert, bir gün eve gelip 100 soruluk birkaç deneme sınavı verdiler ve öğrencilerin sınava kadar sürekli bunları çözmelerini söylediler. Sınava giren öğrenciler, vermiş olduğum deneme sınavındaki soruların aynısının askeri lise sınavında çıktığını söylediler. Askeri liseyi kazanan öğrencilerle ankesörlü ve patates hatlar üzerinden irtibata geçiyordum" dedi.

ABDULLAH SARİCA