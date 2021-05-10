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Okula gidemeyen özel derse yöneldi

Kovid-19 nedeniyle bir yılı aşkın süredir devam eden uzaktan eğitim, özel derslere olan talebi de katladı.
 10 Mayıs 2021 07:27
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Okula gidemeyen özel derse yöneldi

Geçen yıla göre özel ders talebi yüzde 67 oranında artarken özellikle lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan adayların özel derslere ilgisi büyük. Okulların ve kursların yüz yüze eğitime ara vermesi nedeniyle çocuklarının eğitimden daha fazla uzaklaşmasını istemeyen ailelerin de sıklıkla tercih ettiği özel dersler, isteğe göre yüz yüze ya da online yapılıyor.

Online derslerde öğretmenin deneyimi, ders anlatış şeklinin yanı sıra kullandığı teknolojik programlar, internetinin alt yapısı gibi konular da artık dikkat edilenlerin başında geliyor.

400 TL'ye kadar..

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre; Online hizmet bulma platformu Armut, öğrencilerin online özel ders taleplerini inceledi. Buna göre özellikle yeni eğitim yılının başladığı eylül ayından itibaren okula yardımcı online özel derslerde talep artışı yaşandı. Online lise özel derslerinden Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik branşlarının taleplerinde yüzde 45, ilkokul düzeyindeki Türkçe, Fen Bilgisi ve Matematik ilkokul branşlarının özel ders taleplerinde ise yüzde 71 artış gözlemlendi. Genel okula yardımcı özel ders talepleri ise geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 67 yükseldi. En çok talep edilen online özel dersler ise istatistik ve iktisat olurken bu yıl 2020'ye göre en çok büyüyen özel dersler de Matematik, Finans, Calculus, Akışkanlar Mekaniği ve Yazılım Programlama oldu. Online platformlarda ilkokuldan üniversiteye her ders için bir öğretmen bulabilmek mümkün. Ücretler ise derse, hocanın deneyimine, mezun olduğu üniversiteye, dersi verme şekline göre değişiyor. Üniversite öğrencileri veya yeni mezun öğretmenlerin ders ücretleri düşükken "20 yıl deneyimli", "ÖSS dereceli" gibi tanımlarla ilan açan öğretmenlerin ders ücretleri ise daha yüksek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) alan derslerinin saatlik ücretleri ortalama 50 TL'den başlayıp 400 TL'ye kadar çıkıyor.

En çok üniversite için...

Özel ders veren öğretmenler, ara sınıflarda sınav sayısının azaltılması, derslerin eskiye göre daha basit işlenmesi gibi nedenlerden dolayı bu öğrencilerin ilgisinin az olduğunu belirtirken özellikle lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin özel dersleri tercih ettiğini ifade ediyorlar. Öğrenciler arasında ise derslerin genellikle online yapılmasından memnun olan da var yüz yüze eğitim isteyen de. Özel ders veren öğretmenlerden Elif Buğlem Ahioğlu, online ders talebinin geçen yıla göre artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Pandemiden itibaren tüm dersleri online yapıyoruz. Online eğitime en başta bir ön yargı vardı ama bu zamanla yok oldu. Öğrenciler de ben de çok memnunuz. Bu süreçte bilgisayar, internet hızı gibi teknolojik alt yapılarımı geliştirdim" dedi. Eğitim veren Şükrü Gezer ise, dersleri isteğe göre online veya yüz yüze verdiklerini belirterek, "Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrenciler arasında bu artış var. Ara sınıflarda ise aileler, çocuklar zaten okula ve kurslara gitmedikleri için özel ders almalarını istiyorlar. Ancak bazı öğrenciler uzaktan eğitim nedeniyle okuldan çok soyutlandıkları için özel derste sıkıntı yaşayabiliyorlar" diye konuştu.
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