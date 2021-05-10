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İkinci eşi yapmak istediği 16 yaşındaki amca kızına kurşun yağdırdı

Evli ve 7 çocuk babası 37 yaşındaki Aslan Karakaş, amcasının kızı 16 yaşındaki E.K.'yi ikinci eşi yapmak istedi. E.K. ve annesi buna direnince ölüm tehdidinin ardından kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan E.K., yaşam destek ünitesine bağlı hayata tutunmaya çalışırken, Aslan Karakaş aylardır yakalanamadı.
 10 Mayıs 2021 07:53
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İkinci eşi yapmak istediği 16 yaşındaki amca kızına kurşun yağdırdı

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre; 16 yaşındaki E.K., Diyarbakır Bismil'in Derik köyü Selamet mezrasında annesi ve kardeşleriyle yaşıyordu. Babasını 12 yıl önce kaybetmişti. Mezrada 13 hane vardı ve herkes birbiriyle akrabaydı.

İki yıl önce, evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş (37), E.K'yi ikinci eşi olarak istediğini söyledi. E.K. ve annesi şiddetle karşı çıktı. Reddedilen Aslan Karakaş, silahını kuşanıp, evlerinin önünde tehditkar tavırlarla dolaşmaya başladı. "Sen benim olacaksın, başkasıyla evlenirsen seni de o kişiyi de öldürürüm" diyordu. E.K.'nin annesi, Aslan Karakaş'ı şikayet etti, ancak gördüğü baskılar nedeniyle şikayetini geri çekmek zorunda kaldı.

EŞİ DE KIZI İSTEDİ

E.K., yaşadığı baskı ve tacize dayanamayarak 7. sınıfta okulunu bırakmak zorunda kaldı. İş o kadar ileri gitmişti ki Aslan Karakaş'ın eşi, E.K.'nin annesine giderek, "Kızını bize ver, ben ona ev alır döşerim" diyecekti. E.K.'nin annesi de onu kovacaktı. Evinin balkonuna dahi çıkamaz hale gelen E.K., bir arkadaşıyla evlenmeye karar verdi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Bunu duyan Aslan Karakaş, 4 Şubat 2021 günü, E.K. ve annesi evlerinin önünde otomobile binecekleri sırada kurşun yağdırdı. E.K., vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Araçta ise 30 kurşun izi vardı. Hastaneye kaldırılan E.K., bir hafta sonra biraz kendine geldiğinde Aslan Karakaş'ın silahlı saldırısına uğradığını söyledi. Olaydan sonra kaçan Aslan Karakaş ise yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

'HEPİMİZ SUÇLUYUZ'

E.K.'nin ablası H.G., yaşananlara isyan ederek, "Adamın evi arandığında bir sürü ruhsatsız silah çıktı. Balıkesir Susurluk'taki ablasında kaldığını duyduk. Mardin'de de dayıları var. Kardeşim orada can çekişirken Aslan Karakaş'ın eşi Remziye Karakaş, anneme para teklif edip şikayeti geri çekmesini istedi. Bütün akrabalar annemi ve bizleri suçluyor 'Neden vermediniz kızı, bak ne oldu' diye. Kimse bu adama dur demedi. O kadar pişmanız ki hiçbirimiz bir şey yapamadık. Hepimiz suçluyuz. Başka yerde olsaydı herkes ayaklanırdı ve o adam yakalanırdı" dedi.
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