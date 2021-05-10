Uyuyacak çalışanlar aranıyor 12 bin TL ödenecek!
|10 Mayıs 2021 07:52
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Sosyal medya, yatak incelemeleri yapan 'Eachnight' isimli şirketin iş ilanını konuşuyor.
Zira firma bir ay boyunca uyuyacak çalışma arkadaşları aradıklarını duyurdu. 1 ay sonra son bulacak iş için ödenecek rakam ise 1500 dolar yani yaklaşık 12 bin TL.
KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
Hürriyet'te yer alan habere göre;
Şirketten yapılan açıklamada bu iş için 5 kişinin seçileceği bilgisinin altı çizildi. Aynı açıklamada ülke fark etmeksizin en az 18 yaşındaki kişilerin başvurularını kabul edeceği belirtildi. 31 Mayıs'a kadar başvurulabilecek iş için aranan en temel özellik ise iyi bir İngilizce.
Zira şirketin 'Şekerleme eleştirmenleri' diye adlandırdığı bu kişiler uyumadan önce ve sonra video konferansa katılarak uyku hakkında sözlü bir anketi cevaplayacak.
Şirket bu çalışma kapsamında en iyi kısa uyku süresi ve şekerleme yapmanın yorgunluk, hafıza, motivasyon ve üretkenlik üzerindeki etkilerini mercek altına alacak.
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