İz takipçilerinden kaçış yok! 3 yılda 1195 cinayet aydınlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, suç mahallinde yaptıkları incelemelerle "Kusursuz olay, izsiz suç yoktur" parolasıyla suçluların herhangi bir yere bıraktıkları avuç içi ve parmak iziyle çözülmesi imkansız olan faili meçhul olayları aydınlatıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde kurumlar arasındaki parmak izi entegrasyonu ile birlikte son 3 yılda 248'i faili meçhul bin 195 cinayette bin 853 zanlı yakalanırken, faili meçhul dosyalar raftan tekrar indirilerek cinayetlerin sır perdesi aralanmaya başlandı. En çarpıcı örnek ise Trabzon Akçaabat'ta 2005'te işlenen Fadime Balcı cinayeti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2018'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İradesi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve EGM arasındaki parmak izi entegrasyonu sağlanmıştı.

16 YIL SONRA FAİLİ BULUNDU

Akçaabat'a bağlı Kuruca köyünde 2005'te ölü bulunan Fadime Balcı dosyası, çözülenlerden biri. Olayla ilgili 63 kişinin DNA karşılaştırması yapılmasına rağmen o dönem herhangi bir sonuç elde edilemedi. Dosya, faili meçhul olarak rafa kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, yeni geçilen sistemle birlikte faili bulunamayan Balcı'nın dosyasını raftan indirerek tekrar inceledi.

Balcı'ya ait yeşil kart fotokopisi üzerinden elde edilen parmak izinin Hüray Balcı'nın sağ el başparmak izi ile aynı olduğu tespit edildi. Ekiplerin oluşturduğu "Uzmanlık Raporları" Akçaabat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. Parmak izi tespiti üzerine yakalanan şüphelinin DNA örnekleri ile olay yerinden elde edilen DNA örneklerinin uyuşması neticesinde, 16 yıl sonra Balcı'nın faili bulunmuş oldu.

5 YILLIK SIR BÖYLE ÇÖZÜLDÜ

Abdussamet Atik, 2015'te zorla arabaya bindirilerek kaçırıldı. Jandarma, Kilis'in merkez ilçesine bağlı Durucu köyünde Atik'i kaçıran arabayı terk edilmiş halde buldu. Ekipler, araba üzerinde yaptığı incelemede 2 adet avuç izi elde etti. 2015-2017 yılları arasında elde edilen izlerin kimliklendirmesi jandarma birimlerince yapılmadı.

Bunun üzerine 2017'de Olay Yeri İnceleme ekipleri intikal eden olay yeri izleri kimliklendirmesi uzman personeli tarafından veri tabanına girişi yapılarak sistem sorgulamasında avuç izleri herhangi bir kimlik ile eşleşmedi. Jandarma, 2020'de parmak izi entegrasyon ile birlikte alınan 2 adet avuç izinin Suriyeli Nabih Mecit isimli kişiye ait olduğunu belirledi. Şüpheli Mecit kendisi ile birlikte 4 kişinin Atik'i kaçırdığını ardından da öldürüp gömdüklerini kabul etti.

ZAMAN AŞIMINA 2 YIL KALA

2003 yılında İzmir'in Buca ilçesinde Alaaddin Çırpan'a (58) ait eve, kimliği belirsiz şüpheliler hırsızlık amacıyla girdi. O sırada yalnız olan Çırpan ile hırsızlık şüphelileri arasında arbede çıktı. Çırpan, arbede de çok sayıda bıçak darbesi alarak hayatını kaybetti.

Çırpan'ın dosyasındaki şeffaf koli bant parçası üzerindeki yapışkan yüzey üzerinden elde edilen parmak izleri Kriminal Daire Başkanlığı'nda iyileştirilen ve geliştirilen parmak izleri sisteme tekrar girildiğinde cinayet olayının şüphelisinin İlkat Ersöz (43) isimli kişi olduğu tespit edildi.

19 yıl önce işlenen cinayet olayının bilgisi asayiş daire başkanlığımıza ve soruşturmacı birime verilerek cinayet zanlısının yakalanması sağlandı.Zaman aşımına 2 yıl kala cinayet çözülmüş oldu.

DOSYALAR TEKER TEKER İNİYOR

1995'te Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü idaresinde meydana gelen "Bıçakla Adam Öldürme" olayı ile ilgili; A.S. isimli kişinin parmak izleri tespit edilerek cinayet zanlısının yakalanması sağlandı.

2003'te Ankara Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü idaresinde meydana gelen "Tabanca ile Adam Öldürme, Yaralama ve Darp" olayı ile ilgili; S.Ö. isimli kişinin parmak izleri tespit edildi.

2014 günü Ankara ili Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü idaresinde meydana gelen "Cinsel Saldırı ve Yağma" olayı ile bağlantılı yapılan inceleme ile ilgili olarak; Ş.N.K.'nin parmak izi tespit edildi.

ÖMER ÇETİN