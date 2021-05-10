Meteoroloji tahminlerini açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
|10 Mayıs 2021 09:02
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu Kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey yönlerden Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Karaismailoğlu: Evden çalışma mobil veri kullanımı yüzde 50 artırdı
10 Mayıs 2021 08:42
|Tam kapanma sonrası kamuda kademeli mesai önerisi
10 Mayıs 2021 08:31
|Her yıl iki kez aşı olabiliriz
10 Mayıs 2021 07:47
|Kripto yok oluş! Bir gecede milyonerlik hayali hayat karartıyor
10 Mayıs 2021 07:35
|Okula gidemeyen özel derse yöneldi
10 Mayıs 2021 07:27
|17 Mayıs'tan sonra kademeli normalleşme
10 Mayıs 2021 07:05
|Okul vakayı artırmaz: Çocuklar daha az bulaştırıyor
10 Mayıs 2021 06:50
|Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın Kastamonu'daki ailesine acı haber verildi
10 Mayıs 2021 01:47
|Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10 Mayıs 2021 01:02
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
10 Mayıs 2021 00:10