Kayıp at skandalında yeni gelişme: Atlara kayıt dışı ilaç verilmiş

İBB yönetimi satın almadan önce CHP'li Adalar Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan atların bakımı ve tedavisinde kayıt dışı ilaç kullanıldığı, bu tespit üzerine Adalar Belediyesi'ne idari para cezası kesildiği ortaya çıktı.

PARA CEZASI

SABAH'ın ulaştığı belgeye göre Adalar Sulh Ceza Hakimliği; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 13. maddesine muhalefet edildiği gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ne 11 bin 368 TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

Bu ceza, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, 2019 yılı sonu ve 2020 Mart ayında Adalar Belediyesi Veteriner Hizmetleri'ne baskın düzenlemesinden sonra veteriner Mustafa Ün'ün kayıt dışı ilaçlar kullandığının tespit edilmesi üzerine kesildi.

Mahkemenin kararında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince E-Reçete sisteminden yapılan kontrollerde Avromec-Fac, Vilmetin ve Kafedif isimli "veteriner tıbbi ürün"lerin belediye stoklarında yer almadığı, stok kayıtlarına işlenmediği, tedarik ve kullanımının dahi bildirilmediği kaydedildi.

Sistemde kaydı bulunmadığı halde, tıbbi ürünlerin fiili olarak kullandığının tespit edildiği kaydedildi. Tıbbi ürünlere ait herhangi bir makbuzun müdürlük yetkililerine ibraz edilmediği belirtilen kararda, ürünlerin bulunduğu ortamın sıcaklık ve nem kayıtlarının tutulmadığı ifade edildi.

'224 AT ÖLDÜ'

Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. İBB, geçtiğimiz hafta "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. İBB bünyesinde 115 adet atın bakımı sürdürülmektedir" açıklamasını yapmıştı.

ÖLÜME TERK EDİLEN ATLARIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ KAN DONDURDU!

İBB sorumluluğunda kaybolan 978 atın akıbeti merak konusu olmaya devam ederken atlarla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Atların pislik içinde ölüme terk edildiği görüntüler kan dondurdu. Atların bakımsızlıktan oldukları yere yığılıp öldüğü görüldü.

Öte yandan Adalar ilçesi sakinlerinin, İBB tarafından sağlıklı atların Ruam hastası atlarla aynı yerde tutulduğu ve hastalığın yayılarak atların kasten ölümüne yol açıldığı iddiaları ise herkesi dehşete düşürdü. İBB yönetiminin bu iddialar ve yaşanan vahşet karşısında sessizliğini koruyor. KENAN KIRAN-BARIŞ SAVAŞ