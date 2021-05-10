Bayramdan sonra Meclis'te yoğun gündem
|10 Mayıs 2021 08:16
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Tam kapanma ile çalışmalarına ara veren Meclis, Ramazan Bayramı'nın ardından yoğun mesai yapacak.
AK Parti'nin Siyasi Partiler ve Seçim Kanunda değişiklik içeren taslağında yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 7'ey düşürülmesi öneriliyor. İttifaklar için ayrı bir baraj ise düşünülmüyor. Mevcutta son seçime giren ve yüzde 3 oy alan partiler Hazine yardımı alabiliyor. Bu şart, yeni belirlenecek seçim barajını aşanlar şeklinde değişecek. AK Parti bu düzenlemeleri önümüzdeki günlerde yetkili kurullarında görüşecek.
İLK 4 MADDE KIRMIZI ÇİZGİ
Sivil anayasada Anayasa'nın ilk 4 maddesi değişmeyecek. AK Parti'nin teklifini tamamlamasının ardından Cumhur İttifakı ortak metinler üzerinde çalışma yapacak. Bu süreçte anayasa çalışmaları için muhalefete de çağrıda bulunacak.
STK'ların önerileri alınacak. Görüşmelerin ardından Cumhur İttifakı ortak metin hazırlayarak Meclis'e getirecek. AK Parti'nin yeni sivil anayasa taslağının bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtiliyor.Eda IŞIK
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