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45 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızın kabusu oldu

Samsun'da yaşayan Semranur Geçer, bir yıldır sosyal medyadan kendisini mesajlarıyla taciz eden Kaan Özel'i altı kez polise şikayet etti. Özel, her defasında ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken, uzaklaştırma kararına rağmen mesaj göndermeye devam etti. Geçer, son olarak savcılığa suç duyurusunda bulunurken, "Beni bu adamdan kurtarın" diyerek yardım istedi.
 10 Mayıs 2021 08:55
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45 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızın kabusu oldu

Hürriyet'ten Aydemir KADIOĞLU'nun haberine göre; Samsun'da yaşayan Semranur Geçer'in (18) kabusu bir yıl önce başladı. Hiç tanımadığı Kaan Özel (45) adlı bir kişi sosyal medya hesaplarına mesaj göndermeye başladı. Semranur Geçer de mesajlara cevap vermeyip Özel'i engelledi. Ancak her engellemeden sonra Özel, yeni onlarca hesap açarak mesaj göndermeye devam etti.

Ölüm içerikli mesajlara dayanamayan Geçer, Özel'i altı kez polise şikayet etti. Özel, her defasında ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Uzaklaştırma kararına rağmen mesaj göndermeye devam etti.

'BENİ BU ADAMDAN KURTARIN'

Semranur Geçer, son olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özel, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Tahliyesiyle birlikte mesajları katlanarak arttı.

Semranur Geçer, "Ölü bebek fotoğrafları gönderiyor, sürekli ölmekten bahsediyor. Normal bir insan olsa bu kadar tedirgin olmayacağım. En son telefon numaramı buldu. 70'ten fazla Instagram hesabı açtı. Hiç durmuyor farklı farklı numaralardan arayıp duruyor. Belki yardım ederler diye ailesine ulaştım ama değişen bir şey olmadı. Sabahtan beri 6-7 tane hesap açtı beni tahrik edecek şeyler yazıyor. Beni bu adamdan kurtarın" diyerek yardım istedi.
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