1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediyeye siber saldırı: 1 milyon kişinin bilgileri çalındı

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne siber korsanların yaptığı saldırıda yaklaşık 1 milyon kişiye ait bilgilerin çalındığı öğrenildi. AK Partili belediye tarafından yapılan açıklamada saldırı doğrulandı.
 10 Mayıs 2021 09:09
+Aa- Yazdır
Belediyeye siber saldırı: 1 milyon kişinin bilgileri çalındı

Geçen mart ayında Türkiye'nin en büyük online yemek sipariş sitesi Yemeksepeti'ne yapılan siber saldırının bir benzeri de Konya Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı.

Sözcü Gazetesi'nden Müslüm Evci'nin haberine göre; Konya Büyükşehir Belediyesi'nde 29 Mart tarihinde siber korsanlar tarafından yapılan saldırıda aralarında belediye çalışanları ve belediyeye mail atan vatandaşların da bulunduğu 1 milyona yakın kişinin T.C kimlik numaraları ve diğer kişisel bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı.

VERİLERİ SATILIĞA ÇIKARDI

Bir hacker forum sitesinde verileri yayınlayan siber saldırgan verileri satılığa çıkardı. Forumda 'Maxim Gorki' kullanıcı adını kullanan saldırganın burada paylaştığı ekran görüntüleri ise dikkat çekti.

YOĞUN BİR SALDIRI YAPILDI

Siber saldırıya ilişkin SÖZCÜ'ye yazılı açıklamada bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yetkilileri, belediyenin sıklıkla siber saldırılara maruz kaldığını belirtti. Emniyet'in konuyla ilgili bilgilendirildiği belirtilen belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Son dönemde yurtdışından ülkemizdeki kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılarda büyük artışlar olmaktadır. Belediyemiz de sıklıkla bu saldırılara maruz kalmaktadır. Belediyemiz sistemlerine de 29.03.2021 tarihinde yoğun şekilde saldırılar yapılmıştır. Bu esnada web sayfamızda açık şekilde yayınlanan veriler ve bu verilerle ilgili erişim loglarından sızıntı olduğu, ayrıca içinde çok az sayıda kişisel e posta ve telefon numarası bulunduğu da tespit edilmiştir.

- 30.03.2021 tarihi itibari ile USOM ve emniyet konuyla ilgili bilgilendirilmiştir. Söz konusu olay şu an yargı aşamasında, alınacak sonuç itibarıyla bir basın açıklaması yapacağız. Vatandaşlarımızın verilerinin güvenliğini sağlamak için 7/24 çalışmaya ve bilişim altyapımızı geliştirmeye devam ediyoruz.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
45 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızın kabusu oldu
10 Mayıs 2021 08:55		 Kayıp at skandalında yeni gelişme: Atlara kayıt dışı ilaç verilmiş
10 Mayıs 2021 08:11
İz takipçilerinden kaçış yok! 3 yılda 1195 cinayet aydınlatıldı
10 Mayıs 2021 07:59		 İkinci eşi yapmak istediği 16 yaşındaki amca kızına kurşun yağdırdı
10 Mayıs 2021 07:53
Serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuğun cesedi bulundu
10 Mayıs 2021 06:22		 Kadın doktor kocası tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü
10 Mayıs 2021 06:15
Thodex'in kurucusu Özer'e yardım eden kişi yakalandı
09 Mayıs 2021 22:54		 Kumar oynatan işletmeci polisi çileden çıkardı
09 Mayıs 2021 22:04
Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
09 Mayıs 2021 19:19		 Üniversite öğrencisi not bırakıp intihar etti
09 Mayıs 2021 17:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:38 - Ekonomik şiddet hem boşanma hem tazminat sebebi09:35 - Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar09:30 - Çip krizi büyüyor! Markalar donanımları kısmaya başladı09:25 - İlk kez bir kamu kurumu, yer değiştirme işlemlerinde tüp bebek tedavisini dikkate aldı09:18 - Döviz kurları09:09 - Belediyeye siber saldırı: 1 milyon kişinin bilgileri çalındı
09:02 - Meteoroloji tahminlerini açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?08:55 - 45 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızın kabusu oldu08:42 - Bakan Karaismailoğlu: Evden çalışma mobil veri kullanımı yüzde 50 artırdı08:31 - Tam kapanma sonrası kamuda kademeli mesai önerisi08:19 - İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı08:17 - Mehmetçik çok uluslu tatbikata katılmak üzere yola çıktı
08:16 - Bayramdan sonra Meclis'te yoğun gündem08:11 - Kayıp at skandalında yeni gelişme: Atlara kayıt dışı ilaç verilmiş07:59 - İz takipçilerinden kaçış yok! 3 yılda 1195 cinayet aydınlatıldı07:53 - İkinci eşi yapmak istediği 16 yaşındaki amca kızına kurşun yağdırdı07:52 - Uyuyacak çalışanlar aranıyor 12 bin TL ödenecek!
07:47 - Her yıl iki kez aşı olabiliriz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
17 Mayıs'tan sonra kademeli normalleşme
Tam kapanma sonrası kamuda kademeli mesai önerisi
İkinci eşi yapmak istediği 16 yaşındaki amca kızına kurşun yağdırdı
Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği
Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin!
Kripto yok oluş! Bir gecede milyonerlik hayali hayat karartıyor
Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın Kastamonu'daki ailesine acı haber verildi
Öğretim üyesi hakkında dernek faaliyetinden dolayı cezai soruşturma yapılabilir mi?
Belediyeye siber saldırı: 1 milyon kişinin bilgileri çalındı
Kadın doktor kocası tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yeni sevgiliye eski sevgilinin adıyla hitap etmek 2
Gündoğumu 2
jehan barbur 1
Şakülü kaymak 2
pandemide izlenecek dizi tavsiyesi 3
mihrimah 1
pangea 1
Yalpalamak 3
MTA tabiat tarihi müzesi 1
karpuzun dilim dilim satılmaya başlanması 2
SON İLANLAR
Niğde Alay Belediyesi işçi alacak
İstanbul Et ve Süt Kurumu işçi alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam