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Döviz kurları

İstanbul serbest piyasada dolar 8,27 liradan, avro 10,06 liradan haftaya başladı
 10 Mayıs 2021 09:18
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Döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,26908,2700
Avro10,059010,0600
Sterlin11,600011,6600
ANKARA
ABD Doları8,23008,3000
Avro10,025010,0900
Sterlin11,520011,7200
Anadolu Ajansı
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