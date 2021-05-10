Döviz kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 8,27 liradan, avro 10,06 liradan haftaya başladı
|10 Mayıs 2021 09:18
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Altın yatırımcısı nasıl bir yol izlemeli?
09 Mayıs 2021 20:43
|Altının ons fiyatı, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti
09 Mayıs 2021 11:10
|Borsa günü yükselişle tamamladı
07 Mayıs 2021 18:46
|Gün sonu döviz fiyatları
07 Mayıs 2021 17:50
|Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
07 Mayıs 2021 17:00
|Nisanda en fazla külçe altın kazandırdı
07 Mayıs 2021 10:27
|Abdullah Kiğılı: MB'nin dolar kuru tahmini inandırıcı değil
07 Mayıs 2021 10:06
|Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu
06 Mayıs 2021 17:47
|Gram altın yıl içi en yüksek seviyeyi gördü
06 Mayıs 2021 17:37
|Gün sonu döviz fiyatları
06 Mayıs 2021 17:32