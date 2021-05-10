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Çip krizi büyüyor! Markalar donanımları kısmaya başladı

Otomotiv markalarının Kovid-19'dan sonraki en büyük sorunu haline gelen çip krizi devam ederken üreticiler, bundan daha az etkilenmek uğruna donanımlardan kısmaya başladı
 10 Mayıs 2021 09:30
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Çip krizi büyüyor! Markalar donanımları kısmaya başladı

Tüm dünyada otomotiv üreticilerinin Kovid-19 pandemisinin ardından en büyük sorunu haline gelen ve üretimde ciddi aksaklıklara ve durmalara neden olan çip sorunu sürüyor. Bu, Türkiye de dahil olmak üzere araç bulunurluğuna olumsuz etki yaparken, markalar buna çözüm bulmak için fikirler bulmaya çalışıyor. Örneğin bazı donanımlardan ve özelliklerden feragat etmek gibi...

Milliyet'ten Levent Köprülü'nün haberine göre; Bu konuda çeşitli üreticilerden farklı haberler gelmeye devam ederken, örnekler de giderek artıyor. Nitekim Nissan, özellikle ABD'de ürettiği binlerce aracında navigasyon sistemlerinden bir süreliğine vazgeçerken, Fiat Automobiles çatısı altındaki ABD'li ticari araç markası Ram, "1500" modeli pick up serisinde standart olarak sunduğu akıllı "geri görüş kamerası"nı sunmayı bıraktı. Renault ise, Türkiye'de satılmayan Arkana modelinin dijital bilgi ekranını kaldırdı.

ESKİNE DÖNÜŞ

Fransız üretici Peugeot ise, güncel 308 modelinde sunduğu dijital gösterge panelini, yılsonuna kadar klasik analog göstergelerle değiştirdi. Yani 308'in bu nesli, üretime analog göstergelerle veda edecek, dijital gösterge paneli yeni nesilde olacak. Tabii aksilik olmazsa.

General Motors ise, Chevrolet Silverado pick upların bazı versiyonlarında yakıt ekonomisi sağlayan modüller kullanmayacağını açıkladı. Bu da yakıt tüketiminin bu araçlarda bir miktar artacağı anlamına geliyor.

Çip üreticilerinin yakın zamanda üretim kapasitelerini artırması veya hemen eski seviyelerine dönebilmeleri beklenmiyor. Zira bazı fabrikalar yangın, deprem gibi nedenlerle çip üretimlerini kısmıştı. Bununla birlikte özellikle pandemi döneminde artan akıllı telefon, televizyon üretimi, çip kıtlığının bir başka nedeni. Elektrikli araçlara planlanandan daha hızlı geçilmesi, otomobil üreticilerinin yeni modellerindeki elektronik donanımları artırmaları da, aynı sıkıntıyı körüklüyor. Nitekim tanıtılan her bir yeni nesil modelin birçoğu, dokunmatik eğlence sistemleri ve dijital gösterge panelleri, bir dolu elektronik güvenlik donanımıyla tanıtılıyor, üretiliyor.
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