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Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar yaşandı.
 10 Mayıs 2021 09:35
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ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma programında sürpriz bir evlillik teklifi gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan yarışmacı program sırasında kız arkadaşına evlilik teklifi etti ve herkes çok şaşırdı...

Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı stüdyodan ayrılmadan önce kız arkadaşını yanına çağırıp kameralar önünde evlilik teklif etti.

İtalyan kökenli olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 29 yaşındaki Michele Cedolin, Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş. Yüksek lisansını ve doktora eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde tamamlayan Michele Bey, şu anda aynı üniversitede akademisyen olarak çalışıyor.
Sabah
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