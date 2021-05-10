Nakdi ücret desteği ödemeleri yapıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, nakdi ücret desteği ödemelerinin yapıldığını duyurdu
|10 Mayıs 2021 09:50
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapıldığını bildirdi.
Bilgin, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.
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