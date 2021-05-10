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Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 13,1'e düştü. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 236 bin kişi olarak kaydedildi
 10 Mayıs 2021 10:11
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Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 13,1 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 236 bin kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, martta bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,1 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 14,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 25, istihdam oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 31,4 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 41,9 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2014-2021 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

20142015201620172018201920202021
Ocak9,210,510,2129,913,61312,5
Şubat9,510,710,111,91013,912,613,2
Mart9,510,510,211,91013,91313,1
Nisan9,710,510,111,610,213,813,6
Mayıs9,710,210,311,110,613,713,6
Haziran9,710,210,71110,713,713,4
Temmuz9,910,111,110,610,71414,4
Ağustos10,210,111,110,511,114,113
Eylül10,110,211,610,311,514,112,6
Ekim10,410,211,510,311,613,312,8
Kasım10,510,211,610,112,213,212,9
Aralık10,310,412,19,912,813,212,6
Yıllık9,910,310,910,91113,713,2
Anadolu Ajansı
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