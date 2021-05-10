Doçentlik başvuruları için takvim açıklandı
2021 Mayıs Dönemi Doçentlik Başvurularına İlişkin Duyuru
|10 Mayıs 2021 10:25
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2021 Mayıs Dönemi Doçentlik Başvurularına İlişkin Duyuru
2021 Mayıs Dönemi Doçentlik Başvuruları 20 Mayıs 2021 günü başlayıp 31 Mayıs 2021 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir.
Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için 2021 Mayıs Dönemine ait "2021 Mayıs Dönemi Doçentlik Başvuru İşlemleri" menüsünü inceleyiniz.
Başvuru Sürecinde İrtibat Bilgileri;
Çağrı Merkezi: 0850 470 0 965
e-Mail: dbsdestek@yok.gov.tr
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