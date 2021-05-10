Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılıyor
|10 Mayıs 2021 10:28
|+Aa- Yazdır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayına ait evde bakım yardımı ödemelerinin yapılmaya başlandığını bildirdi.
Yanık, yazılı açıklamasında, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için evde bakım yardımı ödemesi yaptıklarını hatırlattı.
Sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini vurgulayan Yanık, evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları da desteklediklerini belirtti.
Evde bakım yardımından 536 bin engellinin faydalanacağını ve bu kapsamda mayıs ayı için 888,5 milyon lira ödeme yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramı'na denk gelen mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin tarihini, ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla öne çektik. Ödemeleri bugün gerçekleştiriyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca, içerisinde bulunduğumuz 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın 'Erişebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam' için vesile olmasını temenni ediyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğretmen, imam, muhtar devreye girdi! 65 yaş üstü ikna oldu
10 Mayıs 2021 12:24
|19 adliye erişebilirlik sertifikası aldı
10 Mayıs 2021 12:10
|Sınır kapılarında 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması sürüyor
10 Mayıs 2021 11:46
|Kamuda istihdam edilen engelli sayısı 60 bin 432'ye yükseldi
10 Mayıs 2021 11:15
|TSK'daki 6000 sayılı Kanun mağdurları özlük haklarına kavuştu
10 Mayıs 2021 11:05
|Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye işlem yapıldı
10 Mayıs 2021 10:16
|Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
10 Mayıs 2021 10:11
|Nakdi ücret desteği ödemeleri yapıldı
10 Mayıs 2021 09:50
|İlk kez bir kamu kurumu, yer değiştirme işlemlerinde tüp bebek tedavisini dikkate aldı
10 Mayıs 2021 09:25
|Akşam yemeği 3 bin liraya mal oldu
10 Mayıs 2021 07:39