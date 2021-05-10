İbrahim Kalın'dan İsrail polisinin Mescid-i Aksa baskınlarına tepki
|10 Mayıs 2021 10:31
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddetin derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur."
İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir.Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 10, 2021
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor.
Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur.
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