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TSK'daki 6000 sayılı Kanun mağdurları özlük haklarına kavuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra yasadaki yaş sınırı nedeniyle sivil memurluğa geçirilip, sivil memur statüsünde emekli edilen ve kamuoyunda 6000 sayılı kanun mağdurları olarak bilinen uzman çavuşların son kanunla beraber derece kademe düzeltmeleri yapılmaya başlandı.
 10 Mayıs 2021 11:05
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TSK'daki 6000 sayılı Kanun mağdurları özlük haklarına kavuştu

6000 sayılı kanun mağdurları için derece kademe ve ek göstergeler geçtiğimiz günlerde işlenmeye başlandı. Süreç e-devletten takip edilebilecek.

Buna yönelik maaş düzenlemeleri ve maaş farkları 1 haziranda hesaplanarak aylıklara yatırılacak.

6000 sayılı kanun mağdurları mağduriyetlerini geçtiğimiz zamanlarda şöyle dile getirmişti:

1986 yılında çıkarılan 3269 Sayılı Kanunun 5'inci maddesindeki 45 yaş sınırına takıldık. O dönem, 45 yaş sınırını tamamlayıp, emeklilik sürelerini dolduran devrelerimizin tamamı, emekli uzman çavuş özlük haklarını alıp uzman çavuş olarak emekli edildiler. Bizler 45 yaş sınırını birkaç ay ile geçirdiğimiz için 2010 yılında çıkarılan 6000 Sayılı Kanun'un 26'ncı maddesine göre kalan birkaç aylık sürelerimizi sivil memur olarak tamamlamak zorunda kaldık. Fakat emekli edilirken uzman çavuşluk mesleğine verdiğimiz 20- 25 yıllık hizmet sürelerimiz yok hükmünde sayıldı ve silindi. Emeklilik sürelerimizi tamamlamak için yapmak zorunda kaldığımız birkaç aylık sivil memurluk nedeni ile en alt kademeden, en vasıfsız sivil memur statüsünde emekli edilmek zorunda bırakıldık. Bizler sırtımızda 70-80 kiloluk ağır sırt çantalarımızla, ağır silahlarımızla yıllarca hayatlarımızı hiçe sayarak, eşimiz ve çocuklarımızdan yılarca ayrı kalarak, dağ taş demeden, kar kış demeden bu vatana ilk uzman çavuşlar olarak hizmet ettik. Uzman çavuşluk görevlerimizi aldığımız sayısız takdirler, başarı belgeleri ve madalyalar ile en onurlu bir şekilde yerine getirdik. Onurlu bir şekilde yaptığımız uzman çavuşluk hizmetlerimizin karşılığı olan emekli uzman çavuş özlük haklarımızı ve geçmişe yönelik hak kayıplarımızın tamamının bizlere geri iade edilmesini istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Bizler yıllarca bir sıcak odada masa başında oturarak sivil memurluk yapmadık. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en ağır uzman çavuş kadrolarında, uzman çavuş olarak hizmet ettik. 6000 Sayılı Kanun mağduru uzman çavuşlar olarak, vakit kaybetmeden, geçmişe yönelik hak kayıplarımızın da telafi edilerek, bir an önce emekli uzman çavuş kimlik kartlarımızın ve emekli uzman çavuş özlük haklarımızın bizlere verilmesini bekliyoruz.

Bu talepler sonrasında 7281 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

3 bine yakın personel son düzenlenen kanun sayesinde özlük haklarına kavuşmuş oldu.
Memurlar.Net - Özel

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