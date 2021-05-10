1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,59 artışla 1.449,84 puandan başladı
 10 Mayıs 2021 10:49
+Aa- Yazdır
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,51 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 1.449,84 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,78 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,20 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 yükselişle 1.441,33 puandan tamamladı.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel pay piyasalarını baskılayabileceğini aktardı. Şu dakikalarda bakırın libresi yüzde 3 değer kazanarak 4,71 dolarla tarihi zirvesinden işlem görüyor.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Başkanı Joe Biden'ın, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dolar gün ortasında kaç TL oldu?
10 Mayıs 2021 12:12		 Çeyrek altın 800 TL'yi geçti
10 Mayıs 2021 11:02
Altın yatırımcısı nasıl bir yol izlemeli?
09 Mayıs 2021 20:43		 Altının ons fiyatı, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti
09 Mayıs 2021 11:10
Borsa günü yükselişle tamamladı
07 Mayıs 2021 18:46		 Gün sonu döviz fiyatları
07 Mayıs 2021 17:50
Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
07 Mayıs 2021 17:00		 Nisanda en fazla külçe altın kazandırdı
07 Mayıs 2021 10:27
Abdullah Kiğılı: MB'nin dolar kuru tahmini inandırıcı değil
07 Mayıs 2021 10:06		 Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu
06 Mayıs 2021 17:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:48 - TOBB, 'Başkan Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketten hizmet alındığı' iddialarını yalanladı12:44 - Hastaneler aşı ziyan olmasın diye 'insan transferi' yapıyor12:35 - AYM, en çok ihlal edilen bireysel başvuru hakkını açıkladı12:32 - Bakan Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek12:26 - Meteorolojiden 6 il için don uyarısı12:24 - Öğretmen, imam, muhtar devreye girdi! 65 yaş üstü ikna oldu
12:23 - Öğle ezanından sonra Mescid-i Aksa için sala okunacak12:16 - Uzmanı yanıtladı: Kapanmadan çıkınca ne yapılmalı?12:12 - Dolar gün ortasında kaç TL oldu?12:10 - 19 adliye erişebilirlik sertifikası aldı12:04 - İstanbul Havalimanı, 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' kategorisinde yarışıyor12:00 - Meslek lisesi karavanlar için rüzgarı elektriğe çeviren sistem geliştirdi
11:54 - TSK'nin 'Timsah' gücü zorlu görevlere hazır11:50 - 91 yıl önce ekilen cennet hurması tohumu köyün gelir kapısı oldu11:46 - Sınır kapılarında 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması sürüyor11:40 - Süper Lig'de şampiyon ve küme düşenler yarın belli olabilir11:33 - 'İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir'
11:31 - İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yine saldırdı: 215 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
17 Mayıs'tan sonra kademeli normalleşme
Tam kapanma sonrası kamuda kademeli mesai önerisi
İkinci eşi yapmak istediği 16 yaşındaki amca kızına kurşun yağdırdı
Belediyeye siber saldırı: 1 milyon kişinin bilgileri çalındı
Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin!
45 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızın kabusu oldu
Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği
Çeyrek altın 800 TL'yi geçti
Komşuların 'inat merdiveni! Herkes kendi yolundan evine çıkıyor
Kripto yok oluş! Bir gecede milyonerlik hayali hayat karartıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Farketmeden kırmak 4
jehan barbur 1
Marsa bakteri yerleştirmek 1
mobilite 2
Yalpalamak 3
aynı hatayı tekrar tekrar yapmak 2
Tunguska olayı 1
pazar 1
Şakülü kaymak 2
beden eğitimi dersleri 2
SON İLANLAR
Niğde Alay Belediyesi işçi alacak
İstanbul Et ve Süt Kurumu işçi alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam